Стоит ли делать пластическую операцию на ушах, чтобы исправить лопоухость
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», нормальный угол расположения ушной раковины по отношению к черепу не должен превышать больше 30 градусов, а промежуток между ними – не более 2 сантиметров. Если эти показатели иные, врачи считают, что у человека лопоухость. Ярко выраженным этот недостаток становится к 7 годам, когда ухо заканчивает формироваться. При этом выделяют 3 степени дефекта: слабо выраженный, раковина отклонена от головы не меньше, чем на 90 градусов, угол отклонения составляет 90 градусов.
На остроту слуха и на здоровье в целом лопоухость никак не влияет, потому решать, стоит ли ее исправлять, может только сам человек. Врачи, в свою очередь, рекомендуют делать пластическую операцию лишь при третьей степени дефекта. Однако не стоит забывать, что данная аномалия может причинить множество психологических проблем: детей часто дразнят за оттопыренные уши, из-за чего у них развиваются комплексы. Так что решать, делать ли отопластику, нужно в индивидуальном порядке, но стоит учитывать, что есть ряд противопоказаний, среди которых – плохая свертываемость крови, сахарный диабет, серьезные сердечно-сосудистые проблемы и хронические кожные заболевания в зоне оперативного вмешательства. Но и тем, кому операция не рекомендована, не стоит отчаиваться, ведь замаскировать дефект можно при помощи прически или головных уборов.
Фото: depositphotos
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