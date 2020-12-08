Стоит ли делать пластическую операцию на ушах, чтобы исправить лопоухость

На остроту слуха и на здоровье в целом лопоухость никак не влияет, потому решать, стоит ли ее исправлять, может только сам человек. Врачи, в свою очередь, рекомендуют делать пластическую операцию лишь при третьей степени дефекта. Однако не стоит забывать, что данная аномалия может причинить множество психологических проблем: детей часто дразнят за оттопыренные уши, из-за чего у них развиваются комплексы. Так что решать, делать ли отопластику, нужно в индивидуальном порядке, но стоит учитывать, что есть ряд противопоказаний, среди которых – плохая свертываемость крови, сахарный диабет, серьезные сердечно-сосудистые проблемы и хронические кожные заболевания в зоне оперативного вмешательства. Но и тем, кому операция не рекомендована, не стоит отчаиваться, ведь замаскировать дефект можно при помощи прически или головных уборов.

Фото: depositphotos

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