Стильная стрижка и огонь в глазах: 71-летняя София Ротару отпраздновала день рождения

Сегодня у популярной певицы Софии Ротару день рождения. 71-летняя артистка воспользовалась прекрасной погодой, чтобы отметить свой праздник в кругу семьи, на природе. Фотографиями звезда поделилась в разделе stories своего блога в Instagram.

Поклонникам не мог не понравиться образ певицы: белое платье в черный горошек, свежая стрижка.