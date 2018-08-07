Стильная стрижка и огонь в глазах: 71-летняя София Ротару отпраздновала день рождения

Сегодня у популярной певицы Софии Ротару день рождения. 71-летняя артистка воспользовалась прекрасной погодой, чтобы отметить свой праздник в кругу семьи, на природе. Фотографиями звезда поделилась в разделе stories своего блога в Instagram.
Поклонникам не мог не понравиться образ певицы: белое платье в черный горошек, свежая стрижка.
Ротару не скрывает, что время от времени обращается к косметологам и пластическим хирургам. Помимо этого певица старается придерживаться правильного питания и занимается спортом.
Присоединяемся к поздравлениям и желаем долгих лет активной творческой жизни!
Фото: instagram