Стилисты по волосам наконец определили, как часто можно мыть голову
Основатель салона красоты в Нью-Йорке Жюльен Фарель отметил, что ежедневное мытье волос шампунем скорее нанесет больше вреда, чем пользы: «Если вы будете мыть голову шампунем каждый день, это лишит кожу головы всех ее натуральных масел и может привести к сухости и ломкости волос».
Фарель также объяснил, что если вы сильно вспотели на тренировке, простое ополаскивание водой должно оставить волосы чистыми и свежими без повреждений. Об этом сообщили в массовом издании The Sun.
Кроме того, знаменитый стилист Пол Кучинелло сообщил, что сухие или сильно поврежденные волосы следует мыть не чаще двух раз в неделю. По словам Скотта Миллера, излишне мыть голову ежедневно, так как это заставляет сальные железы вырабатывать больше жира и волосы быстрее загрязняются.
Фото: freepik.com
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