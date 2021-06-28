Стилисты по волосам наконец определили, как часто можно мыть голову

Фарель также объяснил, что если вы сильно вспотели на тренировке, простое ополаскивание водой должно оставить волосы чистыми и свежими без повреждений. Об этом сообщили в массовом издании The Sun.

Кроме того, знаменитый стилист Пол Кучинелло сообщил, что сухие или сильно поврежденные волосы следует мыть не чаще двух раз в неделю. По словам Скотта Миллера, излишне мыть голову ежедневно, так как это заставляет сальные железы вырабатывать больше жира и волосы быстрее загрязняются.