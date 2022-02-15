Стилист Сары Джессики Паркер рассказал, как повторить окрашивание «как у Кэрри Брэдшоу»

Но главный герой всего образа — балаяж. С помощью этой техники получается не только объем, но и эффект естественно выгоревших, а не окрашенных прядей. Гилберт делится нюансами работы: «Для кончиков мы используем осветлитель в максимальной концентрации (12%) и создаем переход от темных корней к осветленным кончикам, словно это поработало солнце»

Самые светлые пряди располагаются у лица. Они там неспроста, ведь именно такое положение позволяет подсветить кожу и сделать дополнительный акцент на глазах Паркер — они у нее кристально-голубые. Сложную игру цвета и света создает и седина актрисы, которую та носит с гордостью и без капли стеснения. Контраст между серым, блондом и темным создает красивый рельеф.

Правильно подобранная техника и высокий уровень мастерства колориста дают возможность посещать салон не каждые две недели, а раз в 2,5 месяца. Это несказанный плюс для занятой актрисы!