Стилист российских звезд посоветовала лучшие варианты укладки для новогодней ночи

Стилист российских звезд посоветовала лучшие варианты укладки для новогодней ночиСпециально для Passion.ru
Ольга Рубец, стилист-парикмахер, владелица салона Aura_by_Rubets, отметила, что, конечно, в первую очередь выбор праздничного образа, а значит, и укладки чаще всего зависит от локации и от того, удалось ли записаться к своему мастеру по волосам. Однако есть и определенные тренды, которым можно и нужно следовать, чтобы выглядеть максимально роскошно: «Одно правило для этой новогодней ночи остается неизменным — блесток много не бывает! Поэтому, чтобы быть в тренде, советую заранее запастись самоклеящимися стразами и разноцветными жемчужинами! С такими украшениями любая прическа мгновенно станет эффектной!» — пояснила стилист-парикмахер Passion.ru.
В качестве источника вдохновения специалист посоветовала полистать Instagram-аккаунты мастеров, стилистика которых вам максимально близка, и найти наиболее близкий вашему сердцу и выбранному образу вариант. Еще один способ найти то, что нужно, — обратиться к кинематографу и легендарным актрисам.
«Лично мне сейчас очень нравятся образы итальянских звезд эстрады и кино 80-х! Как стильно и сногсшибательно они выглядят! Орнелла Мути, Клаудия Кардинале, Моника Витти, Изабелла Росселлини — там океан невероятно шикарных образов, которые вас вдохновят перед Новым годом! Хотите добавить укладке шика, просто в конце добавьте какой-нибудь роскошный аксессуар или стразы! Кстати, в этом году можно достать с полки забытых вещей лак с блестками! Синие особенно будут прекрасно сиять в новогоднем освещении!» – подытожила Ольга Рубец.
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Фото: freepik