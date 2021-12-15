Стилист российских звезд посоветовала лучшие варианты укладки для новогодней ночи

Ольга Рубец, стилист-парикмахер, владелица салона Aura_by_Rubets, отметила, что, конечно, в первую очередь выбор праздничного образа, а значит, и укладки чаще всего зависит от локации и от того, удалось ли записаться к своему мастеру по волосам. Однако есть и определенные тренды, которым можно и нужно следовать, чтобы выглядеть максимально роскошно: «Одно правило для этой новогодней ночи остается неизменным — блесток много не бывает! Поэтому, чтобы быть в тренде, советую заранее запастись самоклеящимися стразами и разноцветными жемчужинами! С такими украшениями любая прическа мгновенно станет эффектной!» — пояснила стилист-парикмахер Passion.ru.