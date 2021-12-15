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Стилист российских звезд посоветовала лучшие варианты укладки для новогодней ночи

Специально для Passion.ru
Главная ночь года неумолимо приближается, а вместе с ней усиливается и желание блистать и выглядеть на все 100%. В первую очередь все сосредоточены на том, какой выбрать наряд, но даже самое роскошное платье не будет смотреться так, как должно, если не дополнить образ соответствующим макияжем и, конечно же, укладкой. Специально для Passion.ru топовый стилист-парикмахер Ольга Рубец, в числе клиентов которой российские звезды первой величины, рассказала, какую прическу выбрать для праздника.
Стилист российских звезд посоветовала лучшие варианты укладки для новогодней ночи

Ольга Рубец, стилист-парикмахер, владелица салона Aura_by_Rubets, отметила, что, конечно, в первую очередь выбор праздничного образа, а значит, и укладки чаще всего зависит от локации и от того, удалось ли записаться к своему мастеру по волосам. Однако есть и определенные тренды, которым можно и нужно следовать, чтобы выглядеть максимально роскошно: «Одно правило для этой новогодней ночи остается неизменным — блесток много не бывает! Поэтому, чтобы быть в тренде, советую заранее запастись самоклеящимися стразами и разноцветными жемчужинами! С такими украшениями любая прическа мгновенно станет эффектной!» — пояснила стилист-парикмахер Passion.ru.

В качестве источника вдохновения специалист посоветовала полистать Instagram-аккаунты мастеров, стилистика которых вам максимально близка, и найти наиболее близкий вашему сердцу и выбранному образу вариант. Еще один способ найти то, что нужно, — обратиться к кинематографу и легендарным актрисам.

«Лично мне сейчас очень нравятся образы итальянских звезд эстрады и кино 80-х! Как стильно и сногсшибательно они выглядят! Орнелла Мути, Клаудия Кардинале, Моника Витти, Изабелла Росселлини — там океан невероятно шикарных образов, которые вас вдохновят перед Новым годом! Хотите добавить укладке шика, просто в конце добавьте какой-нибудь роскошный аксессуар или стразы! Кстати, в этом году можно достать с полки забытых вещей лак с блестками! Синие особенно будут прекрасно сиять в новогоднем освещении!» – подытожила Ольга Рубец.

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Фото: freepik

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