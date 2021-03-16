Стилист поделилась лайфхаками, которые помогут выглядеть дорого в дешевых вещах

По мнению Марии, главный секрет заключается в насмотренности. Нужно хотя бы время от времени анализировать модные тренды, а потом просто искать бюджетные аналоги люксовых вещей. Не стоит забывать смотреть и на качество — среди масс-маркета найти хорошие вещи уже давно не проблема. Так, чтобы выглядеть как модель с показа Yves Saint Laurent вам понадобятся черные виниловые леuгинсы, пиджак, кружевное боди, крупное колье и пояс с пряжкой. А look в стиле Dior можно воплотить, купив туфли на небольшом каблуке, юбки-солнце, серые хлопчатобумажные футболки, пиджаки и пояса. Завершат образ солнечные очки. Девушка также обратила внимание пользователей на то, как важно выбирать хорошие аксессуары: очки, сумки, обувь, украшения.