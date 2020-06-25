Стилист наглядно показала, как хорошая стрижка может изменить внешность к лучшему (фото)

По словам парикмахера, найти правильную стрижку для клиента – это точная наука, которой за больше, чем 20 лет она овладела в совершенстве. В расчет берутся природный цвет волос и цвет глаз, а также цвет лица и форма тела. Затем Юргита делит своих клиентов на 4 категории: зима, весна, лето и осень и учитывает этот цветотип. «Это похоже на создание картины, – пояснила она. – Сначала вы анализируете, какими цветами будете «рисовать». После чего готовите их, узнает цветотип клента, оцениваете его структуру волос, и только потом начинаете творить». Женщине очень нравится помогать своим клиенткам обрести уверенность в себе и напомнить им, что они должны любить себя и заботиться о своих волосах так же, как и о коже и теле.

Парикмахер искренне верит, что хорошая прическа помогает подсветить внутреннюю красоту людей, потому считает, что бояться экспериментов с волосами не стоит, ведь только так можно найти то, что лучше всего подходит. Юргита отметила, что хотела работать мастером по волосам с раннего детства, когда впервые постригла волосы своего друга во время игры. С тех пор она постоянно делает людей счастливыми и раскрывает в женщинах их женственность.

Фото: facebook Jurgita Malakauskaitė

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!