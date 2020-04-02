Стилист Меган Маркл объяснил любовь герцогини к простым прическам

Меган часто критиковали за небрежность укладки, растрепанные волосы и «гряные укладки», однако так было задумано изначально: так герцогиня хотела подчеркнуть, что она «доступная», то есть самая обычная женщина, хоть и царственная особа. По той же причине герцогиня часто выбирала недорогие украшения местных брендов. Что же касается оценки работы с Маркл, Нортвуд заявил, что ему было очень легко работать с ней. Он похвалил врожденное чувство стиля герцогини и ее чувство юмора, а отношение к персоналу охарактеризовал как «личное и интимное».

«Работать с этой удивительной парой в течение последних двух лет было честью для меня и большим удовольствием. Я наслаждался каждой минутой сотрудничества с герогом и герцогиней Сассекскими, которые не только защищали малый бизнес, но и научили меня тому, как важны разнообразие, равенство и крепкое психическое здоровье. Гарри, Меган и Арчи, желаю вам большой любви и удачи в вашей следующей захватывающей жизненной главе», — написал Нортвуд в личном блоге.

Фото: globallook

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