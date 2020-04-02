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Стилист Меган Маркл объяснил любовь герцогини к простым прическам

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallookpress.com

Джордж Нортвуд, персональный стилист жены принца Гарри, который проработал с ней 2 года и создал самые знаковые ее образы, отдал дань уважения королевской паре и откровенно рассказал, как ему работалось с бывшей актрисой.

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, Меган Маркл лично выбрала образ, который можно охарактеризовать как «утонченное несовершенство», чтобы быть ближе к людям. Ее главной целью было стать «народной принцессой». Именно так появилась идея знаменитого небрежного низкого пучка герцогини. Эта прическа – компромисс между желанием следовать королевскому протоколу и при этом оставаться самой собой и быть при этом современной. «Мы не хотели, чтобы пучок был слишком формальным. Мы всегда хотели, чтобы он был идеально неидеальным — это то, что ее определяет», – пояснил Нортвуд.

Меган часто критиковали за небрежность укладки, растрепанные волосы и «гряные укладки», однако так было задумано изначально: так герцогиня хотела подчеркнуть, что она «доступная», то есть самая обычная женщина, хоть и царственная особа. По той же причине герцогиня часто выбирала недорогие украшения местных брендов. Что же касается оценки работы с Маркл, Нортвуд заявил, что ему было очень легко работать с ней. Он похвалил врожденное чувство стиля герцогини и ее чувство юмора, а отношение к персоналу охарактеризовал как «личное и интимное».

«Работать с этой удивительной парой в течение последних двух лет было честью для меня и большим удовольствием. Я наслаждался каждой минутой сотрудничества с герогом и герцогиней Сассекскими, которые не только защищали малый бизнес, но и научили меня тому, как важны разнообразие, равенство и крепкое психическое здоровье. Гарри, Меган и Арчи, желаю вам большой любви и удачи в вашей следующей захватывающей жизненной главе», — написал Нортвуд в личном блоге.

Фото: globallook

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