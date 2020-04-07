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Стилист Меган Маркл и Гвинет Пэлтроу показал безопасный способ постричься дома и не изуродовать себя

Джордж Нортвуд, парикмахер-стилист, среди клиентов которого герцогиня Сассекская, Гвинет Пэлтроу и Рози Хантингтон-Уайтли, поделился руководством, как во время карантина обновить прическу и при этом не испортить внешность.

Рекомендации звездного эксперта опубликованы на британском онлайн-портале Daily Mail. По его словам, во время вынужденной самоизоляции из-за COVID-19, не стоит быть самонадеянными и вносить радикальные изменения в собственную прическу без помощи профессионала, иначе есть риск, что вы все испортите. Гораздо практичнее только стараться поддерживать ту форму и стиль, которые вам изначально создал мастер. Еще один его совет – обзавестись хорошими инструментами для стрижки – вам будут нужны качественная узкая расческа-гребень и парикмахерские ножницы (кухонные или садовые точно не подойдут, имейте в виду).

Также, по словам Нортвуда, стричь себя надо перед большим зеркалом, оснащенным хорошим освещением, как в салоне. Перед тем как взять в руки ножницы, стоит помыть голову и высушить волосы. «Никогда не работайте с мокрыми волосами, потому что в таком случае велика вероятность, что вы срежете больше, чем планировали, и ориентируйтесь на то, как срезал вам волосы ваш мастер во время последнего визита в парикмахерскую», – предупредил он. Если у вас есть челка, лучше всего отделить ее от остальных волос и закрепить все лишнее, чтобы не мешало. Затем несколько раз прочешите челку гребнем и только потом срезайте. Делайте это не по прямой линии – ножницы должны быть слега наклонены, будто смотрят на цифру 7 на циферблате часов.

После того, как вы закончите стрижку, Нортвуд рекомендует наклонить голову вниз и сделать филировку, если у вас есть для этого специальные ножницы – это поможет избежать секущихся кончиков и придаст прическе естественность и легкую небрежность, которая сейчас так модна.

Фото: depositphotos

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