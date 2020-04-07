Стилист Меган Маркл и Гвинет Пэлтроу показал безопасный способ постричься дома и не изуродовать себя

Также, по словам Нортвуда, стричь себя надо перед большим зеркалом, оснащенным хорошим освещением, как в салоне. Перед тем как взять в руки ножницы, стоит помыть голову и высушить волосы. «Никогда не работайте с мокрыми волосами, потому что в таком случае велика вероятность, что вы срежете больше, чем планировали, и ориентируйтесь на то, как срезал вам волосы ваш мастер во время последнего визита в парикмахерскую», – предупредил он. Если у вас есть челка, лучше всего отделить ее от остальных волос и закрепить все лишнее, чтобы не мешало. Затем несколько раз прочешите челку гребнем и только потом срезайте. Делайте это не по прямой линии – ножницы должны быть слега наклонены, будто смотрят на цифру 7 на циферблате часов.

После того, как вы закончите стрижку, Нортвуд рекомендует наклонить голову вниз и сделать филировку, если у вас есть для этого специальные ножницы – это поможет избежать секущихся кончиков и придаст прическе естественность и легкую небрежность, которая сейчас так модна.

Фото: depositphotos

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