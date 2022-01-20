Стилист Дженнифер Лопес показал, как сделать идеально небрежный пучок за 2 минуты

Идеальный небрежный пучок получится сделать всего за пару минут. Для этого не обязательно быть обладательницей роскошной копны волос до поясницы. Подойдут волосы любого типа. Разделите волосы на две части ровным пробором, сделав высокие хвосты. При последнем обороте не вытаскивайте волосы до конца, оставив лишь половину в виде петли.

После этого протяните одну петлю через другую, чтобы получился пучок. Конструкцию закрепите шпильками. В видео Крис использует спрей для текстуры и объема Style on Steroids бренда Color Wow. Для укладки мелких волосков стилист взял зубную щетку и лак для волос, но вы можете оставить все в натуральном виде для большей небрежности.