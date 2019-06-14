Стихия огонь: 28-летняя Нюша показала горячее фото и рассказала о причинах идиллии с мужем

«"Этот мир без тебя — только дым без огня..." Наша стихия определяет нас) Я — огонь, а мой любимый — воздух», — написала певица Нюша под горячим снимком.
Несколько дней назад ее муж, главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов отметил день рождения. 9 июня ему исполнилось 39 лет.
Нюша станет на год старше 15 августа, ей исполнится 29 лет.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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