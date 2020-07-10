Ставшую блондинкой Анну Чиповскую сравнили с Сергеем Зверевым и Ириной Аллегровой
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Фото: Instagram Анны Чиповской
33-летняя Анна Чиповская надела светлый парик на съемках.
Фотография, которую разместила в своем блоге 33-летняя актриса Анна Чиповская, удивила ее поклонников. Эффектная брюнетка стала не менее эффектной блондинкой на съемках для журнала InStyle и получила не только массу комплиментов, но и критические замечания.
«Ух! Не ожиданное фото», «Ничего себе», «Вау! на стиле», «Не узнать! Вот что значит актриса», «Мне кажется не ты. Вроде скулы другие», «Я вас не узнала) надо же как вас меняет этот блонд», «Зверев», «Вылитая Аллегрова», «Невероятная», — обсуждают в комментариях.
Как считаете, идет ли Анне этот образ?
Фото и видео: Instagram/@chi_pa
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