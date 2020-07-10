Ставшую блондинкой Анну Чиповскую сравнили с Сергеем Зверевым и Ириной Аллегровой

«Ух! Не ожиданное фото», «Ничего себе», «Вау! на стиле», «Не узнать! Вот что значит актриса», «Мне кажется не ты. Вроде скулы другие», «Я вас не узнала) надо же как вас меняет этот блонд», «Зверев», «Вылитая Аллегрова», «Невероятная», — обсуждают в комментариях.

Как считаете, идет ли Анне этот образ?