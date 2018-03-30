«Старше своих лет»: поклонники раскритиковали новую стрижку Леры Кудрявцевой

Не всем подписчикам понравилась новая прическа Леры: «Старше выглядишь», «Прическа не очень 🙈 Вам с длинными лучше)))», «Выглядите старше своих лет», «Каре очень идет но без челки лучше..», «Раньше была краше, а теперь -как все», «У вас очень красивый лоб, зря закрыли», «Мне образ, который был раньше, больше нравился, старше стала», «Ужасная челка! Ей не хватает объема. И вам не идет». Кроме того, некоторые сравнили телеведущую с Кристиной Орбакайте, Аллой Пугачевой и Ириной Билык. Тем не менее, многие фолловеры уверены, что Лера Кудрявцева отлично выглядит в любом образе.

А вам нравится такой имидж телеведущей?

Фото: instagram