Старейшая «живая Барби» потратила больше 3 млн рублей на пластику, чтобы быть похожей на любимую куклу
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Фото: Instagram
Как передает британский онлайн-портал The Mirror, «живая Барби» из Лондона впервые начала менять свою внешность, когда ей было уже за тридцать, тогда же она поклялась продолжать свое преображение, пока ей не исполнится 80 лет. «Я на 100% пристрастилась к пластическим операциям и косметологии, которые помогают мне усилить сходство с Барби. Я не могу представить, что когда-нибудь мне придется остановиться», – поясняет она.
Британка признается, что ее очень волнует процесс старения, более того, она страшится этого, потому она – пациент номер один в клиниках эстетической медицины. В свете этого факта неудивительно, что любимый цвет Рэйчел – розовый и она живет в своем собственном Barbie Dreamhouse. Вся одежда, которую носит женщина, также вдохновлена стилем любимой пластиковой куклы, а ее дом наполнен аксессуарами, без которых не может обойтись Барби-принцесса. «Чем больше розового вокруг меня, – добавляет она, – тем более счастливой себя чувствую».
Ради того, чтобы усилить сходство с Барби и стереть со своего лица и тела любые признаки старения, женщина перенесла в общей сложности 112 процедур, среди которых – три безоперационные подтяжки лица, ринопластика, многочисленные инъекции ботокса, филлеры в губы, коррекция формы щек, челюсти, увеличение груди. Рэйчел признается, что не очень любит себя без макияжа: «Когда я просыпаюсь утром и у меня нет накладных ресниц или контуринга, я стараюсь побыстрее нанести мейкап, потому что не хочу смотреть в зеркало на свое «голое» лицо. Мой подлинный образ себя – это образ Барби. Я стараюсь не оглядываться на то, какой было до начала преображения, потому что это вызывает у меня грусть».
Рэйчел пояснила, что до 30 лет она увлекалась готикой из-за того, что у нее было травмирующее детство, а в школе ее били и запугивали, но она наконец пережила это и нашла свое подлинное лицо.
Фото: Instagram_
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