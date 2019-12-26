Старейшая «живая Барби» потратила больше 3 млн рублей на пластику, чтобы быть похожей на любимую куклу

Как передает британский онлайн-портал The Mirror, «живая Барби» из Лондона впервые начала менять свою внешность, когда ей было уже за тридцать, тогда же она поклялась продолжать свое преображение, пока ей не исполнится 80 лет. «Я на 100% пристрастилась к пластическим операциям и косметологии, которые помогают мне усилить сходство с Барби. Я не могу представить, что когда-нибудь мне придется остановиться», – поясняет она.

Британка признается, что ее очень волнует процесс старения, более того, она страшится этого, потому она – пациент номер один в клиниках эстетической медицины. В свете этого факта неудивительно, что любимый цвет Рэйчел – розовый и она живет в своем собственном Barbie Dreamhouse. Вся одежда, которую носит женщина, также вдохновлена стилем любимой пластиковой куклы, а ее дом наполнен аксессуарами, без которых не может обойтись Барби-принцесса. «Чем больше розового вокруг меня, – добавляет она, – тем более счастливой себя чувствую».