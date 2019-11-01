«Старая»: 50-летняя Эвелина Бледанс дала отпор хейтерам и показала идеальный пресс и стройные бедра

«Эвелина, зачем слушать неудачников? Вы молодым фору дадите», «Очень красивая фигура! Прекрасная, фееричная Эвелина», «Вот это сказка для глаз, просто прелесть», «И я хочу быть такой старой *опой», «Посмотрела на фото и побежала в зал. И плюшку положила, хотела с кофе съесть, передумала», «Дай бог чтобы все женщины вашего возраста да и вообще любого возраста так выглядели», — комментируют восхищенные подписчики.