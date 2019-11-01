«Старая»: 50-летняя Эвелина Бледанс дала отпор хейтерам и показала идеальный пресс и стройные бедра
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Instagram Эвелины Бледанс
Эвелина Бледанс обиделась на злобные комментарии.
«После вчерашего поста про высказывание "старая *опа" мне написала Марина Загорцева и предложила сделать фотосессию в купальнике и я не отказалась. Ловите первую фоточку», — написала она.
«Эвелина, зачем слушать неудачников? Вы молодым фору дадите», «Очень красивая фигура! Прекрасная, фееричная Эвелина», «Вот это сказка для глаз, просто прелесть», «И я хочу быть такой старой *опой», «Посмотрела на фото и побежала в зал. И плюшку положила, хотела с кофе съесть, передумала», «Дай бог чтобы все женщины вашего возраста да и вообще любого возраста так выглядели», — комментируют восхищенные подписчики.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!