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«Старая»: 50-летняя Эвелина Бледанс дала отпор хейтерам и показала идеальный пресс и стройные бедра

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Эвелина Бледанс отдыхает в ОАЭ

Фото: Instagram Эвелины Бледанс

Эвелина Бледанс обиделась на злобные комментарии.

«После вчерашего поста про высказывание "старая *опа" мне написала Марина Загорцева и предложила сделать фотосессию в купальнике и я не отказалась. Ловите первую фоточку», — написала она.

«Эвелина, зачем слушать неудачников? Вы молодым фору дадите», «Очень красивая фигура! Прекрасная, фееричная Эвелина», «Вот это сказка для глаз, просто прелесть», «И я хочу быть такой старой *опой», «Посмотрела на фото и побежала в зал. И плюшку положила, хотела с кофе съесть, передумала», «Дай бог чтобы все женщины вашего возраста да и вообще любого возраста так выглядели», — комментируют восхищенные подписчики.

Фото и видео: instagram

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