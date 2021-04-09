Стандарты красоты претерпят изменения: какой тип женщин будет скоро не моден

Невысокие и плотные женщины займут лидирующую позицию в будущем и будут считаться такими же прекрасными, как сегодня высокие и стройные дамы. Данный факт повлияет на улучшение демографической ситуации: исследования показали, что девушки такой комплекции чаще задумываются о детях. А значит, дам такого типа станет явно больше.

Помимо этого, стало известно о снижении численности светлокожих и светловолосых людей в мире. В будущем все реже можно будет встретить голубоглазого или зеленоглазого человека, а чудесные веснушки и вовсе могут исчезнуть.