Стандарты красоты претерпят изменения: какой тип женщин будет скоро не моден
Однако современные тенденции меняются! По мнению ученых из Йельского университета, уже через 50 лет быть худой и высокой станет не актуально. «Их место займут дамы пониже ростом и побольше весом», – приводит их слова «Медик Форум».
Невысокие и плотные женщины займут лидирующую позицию в будущем и будут считаться такими же прекрасными, как сегодня высокие и стройные дамы. Данный факт повлияет на улучшение демографической ситуации: исследования показали, что девушки такой комплекции чаще задумываются о детях. А значит, дам такого типа станет явно больше.
Помимо этого, стало известно о снижении численности светлокожих и светловолосых людей в мире. В будущем все реже можно будет встретить голубоглазого или зеленоглазого человека, а чудесные веснушки и вовсе могут исчезнуть.
Фото: freepik.com
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