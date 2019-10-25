Стало известно, в каком возрасте на самом деле перестает расти грудь
По уверению доктора Сары Джарвис, врача общей практики, которое приводит британский онлайн-портал The Sun, как правило, грудь действительно полностью формируется в подростковом возрасте. Однако иногда она может продолжать расти и в 20 лет. И до 30 лет она может меняться. Причем существует несколько факторов которые влияют на этот процесс.
Потеря или, наоборот, прибавка в весе всегда сказываются на размере вашего бюста. Если вы становитесь больше, он тоже увеличивается. И это может произойти в абсолютно любом возрасте. Кроме того, на размер груди влияют менструальный цикл и беременность, так как молочные железы очень чувствительны к гормональным изменениям, потому они увеличиваются к концу цикла и возвращаются к исходному размеру в его начале – всему «виной» прогестерон. Кстати, то же самое происходит и у некоторых женщин, предохраняющихся при помощи оральных контрацептивов.
Кстати, если причиной увеличения вашего бюста в размерах стала беременность, ставшая более полной по физиологическим причинам грудь может сохранить аппетитные размеры и после рождения ребенка, но так происходит не у всех.
Также на форме и размере груди могут сказаться спорт, неправильная осанка, гормональный дисбаланс. К сожалению, эти изменения не всегда могут быть позитивными. Например, не только сколиоз, но и здоровый образ жизни, в частности, активные занятия фитнесом или бегом и при этом ношение неправильно подобранного или некачественного спортивного белья могут привести к преждевременному разрушению коллагеновых волокон груди, вследствие чего она может обвиснуть. Резкие колебания веса, кстати, могут стать причиной появления растяжек, причем это происходит независимо от возраста. Обвисать грудь может начать уже в 25-30 лет, так как именно в этом возрасте начинает процесс потери упругости кожи. Во многом этот процесс зависит от вашей генетики. Но в любом случае, чтобы предупредить или замедлить этот процесс, о бюсте и декольте надо заботиться, добавляет доктор. Женщины должны обязательно пользоваться уходовой косметикой, регулярно проходить осмотр у врача, делать самодиагностику, проверяя, не появились ли уплотнения. Делать это надо начинать с 20 лет.
Фото: vostock-photo
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