Стало известно, в каком возрасте на самом деле перестает расти грудь

По уверению доктора Сары Джарвис, врача общей практики, которое приводит британский онлайн-портал The Sun, как правило, грудь действительно полностью формируется в подростковом возрасте. Однако иногда она может продолжать расти и в 20 лет. И до 30 лет она может меняться. Причем существует несколько факторов которые влияют на этот процесс.

Потеря или, наоборот, прибавка в весе всегда сказываются на размере вашего бюста. Если вы становитесь больше, он тоже увеличивается. И это может произойти в абсолютно любом возрасте. Кроме того, на размер груди влияют менструальный цикл и беременность, так как молочные железы очень чувствительны к гормональным изменениям, потому они увеличиваются к концу цикла и возвращаются к исходному размеру в его начале – всему «виной» прогестерон. Кстати, то же самое происходит и у некоторых женщин, предохраняющихся при помощи оральных контрацептивов.