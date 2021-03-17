Стало известно, почему Кейт Миддлтон часто одевается в бюджетную одежду

Кроме того, Миддлтон в целом довольно равнодушна к моде и не хочет «утонуть в трендах». Перед ее глазами есть пример матери принца Уильяма, Дианы, которая еще при жизни стала иконой стиля и была вынуждена соответствовать этому званию, ведь «люди уже сходили с ума от ее манеры одеваться и сочетать вещи друг с другом». Однако при этом Хольт отметила, что для особенно торжественных случаев Кейт приходится наряжаться с шиком, и тогда она часто переосмысливает образы покойной свекрови и выбирает похожие наряды. Таким образом дань уважения Диане Миддлтон отдала во время представления британцам и всему миру своего новорожденного первенца принца Джорджа – ее платье в горошек было схоже с нарядом леди Ди, когда на свет появился Уильям. А малыша Луи герцогиня показала в знаменитом красном платье с белым кружевным воротничком, которое напоминало то, в котором принцесса Уэльская появилась на публике с Гарри.