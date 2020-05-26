Стало известно, как королеве Елизавете II удалось сохранить хорошую кожу без пигментных пятен
По словам бьюти-эксперта Стюарта Майлза, которые приводит британский онлайн-портал The Sun, Ее Величество на протяжении всей жизни придерживается одной важной летней привычки, а именно проводит жаркие месяцы в резиденции Балморал. Делает она это в том числе и по бьюти-соображениям – чтобы избежать воздействия активных ультрафиолетовых лучей в прохладе менее солнечной Шотландии.
«У королевы невероятная кожа, просто потрясающая, и главным образом это благодаря тому, что она избегает вредного солнечного излучения. Даже в заграничных поездках она всегда выходит на улицу в шляпе с широкими полями или под зонтом, которые защищают ее лицо от воздействия солнца», — пояснил Майлс, добавив, что и в жаркие страны, чтобы специально загореть в отпуске, Елизавета II никогда не ездила. Именно это нехитрое правило позволило королеве выглядеть гораздо моложе своих лет и избежать появления пигментных пятен, которые чаще всего образуются у тех, кто обожает загорать, да еще и забывает об использовании солнцезащитных средств. Майлз отметил, что Елизавета II славится своей умеренностью во всем – «она не ест, не пьет и не живет в избытке», что также помогает сохранить сияющий цвет лица.
Фото: GettyImages
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