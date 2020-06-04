Бег и не только: как Кейт Миддлтон удается сохранять тонкую талию и плоский живот

Также герцогиня Кембриджская – ярая поклонница тенниса, благодаря которому можно сжечь много калорий всего за одну тренировку. Кроме того, она вместе с сестрой Пиппой часто посещает бассейн. «Они любят смыть весь макияж и заняться активной аквааэробикой, – отметил инсайдер. – Раньше аэробику Кейт и Пиппе заменяли игры в водное поло с Уильямом и Гарри». И не стоит забывать о том, что супруга принца Уильяма славится своей любовью к пробежкам. Кейт совершает их при любой возможности. Как отмечают инсайдеры, она часто «берет с собой принцессу Шарлотту в багги и их собаку Лупо».

Также Миддлтон придерживается специальной диеты. Герцогиня часто готовит дома и любит добавлять в блюда специю карри, которую считает очень полезной для похудения, так как в ней содержатся соединения, ускоряющие обмен веществ. Также источники, приближенные к королевскому дворцу, сообщают, что на завтрак Кейт предпочитает выпивать витаминный коктейль со спирулиной, капустой, матчей, шпинатом, кинзой и черникой. А перекусывает герцогиня ягодами годжи.

Фото: globallookpress

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