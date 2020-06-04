Бег и не только: как Кейт Миддлтон удается сохранять тонкую талию и плоский живот
Фото: Globallookpress.com
Как отметил британский онлайн-портал Express, Кейт Миддлтон со школьной скамьи ведет активный образ жизни: она играла в хоккей, в студенческие годы была членом клуба бегунов. И вступление в королевскую семью не изменило ее любви к спорту и физической активности, ведь недаром она патронирует множество спортивных организаций, и сама регулярно тренируется.
Даже при плотном графике рабочих дел матери троих детей удается оставаться в форме благодаря ее любимому упражнению. Сама герцогиня считает, что благодаря упражнению «планка» она сумела быстро вернуть себе форму после родов и может похвастаться плоским животом и тонкой талией. Оно действительно помогает сделать живот плоским и подтянуть все группы мышц. При этом Кейт выполняет 3 вида планки: базовую, на животе с поднятыми руками и ногами вверх, а также боковую.
Также герцогиня Кембриджская – ярая поклонница тенниса, благодаря которому можно сжечь много калорий всего за одну тренировку. Кроме того, она вместе с сестрой Пиппой часто посещает бассейн. «Они любят смыть весь макияж и заняться активной аквааэробикой, – отметил инсайдер. – Раньше аэробику Кейт и Пиппе заменяли игры в водное поло с Уильямом и Гарри». И не стоит забывать о том, что супруга принца Уильяма славится своей любовью к пробежкам. Кейт совершает их при любой возможности. Как отмечают инсайдеры, она часто «берет с собой принцессу Шарлотту в багги и их собаку Лупо».
Также Миддлтон придерживается специальной диеты. Герцогиня часто готовит дома и любит добавлять в блюда специю карри, которую считает очень полезной для похудения, так как в ней содержатся соединения, ускоряющие обмен веществ. Также источники, приближенные к королевскому дворцу, сообщают, что на завтрак Кейт предпочитает выпивать витаминный коктейль со спирулиной, капустой, матчей, шпинатом, кинзой и черникой. А перекусывает герцогиня ягодами годжи.
Фото: globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!