«Стала еще моложе»: поклонники 38-летней Равшаны Курковой обсуждают новый цвет ее волос

В предпоследний день июля актриса Равшана Куркова порадовала поклонников новым имиджем. «Нет, это не фильтр, не цветокоррекция и не фотошоп. Я действительно впервые в жизни изменила цвет волос, стала светлее. И мне очень нравится, кстати», — написала она.
«Ка-ра-ле-ва», «Вам очень подходит», «Ооооочень круто, детка!!!! Прям неожиданно круто», «Вы стали еще моложе, черт возьми», «Цвет смягчил черты лица», — восхитились друзья и поклонники.
«Черты лица на контрасте стали еще более выразительными», «Неожиданно, но безумно красиво!!!!!», «Очень красиво! Главное, чтобы качество волос не испортилось. А так , просто шикарно», «Вам действительно очень идет. Вы стали еще привлекательнее (хотя куда уж больше)», «Одна из самых красивых и настоящих девушек,которых я видела», «Изменения всегда нужны. Вам безумно идет», — обсуждают подписчики блога артистки.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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