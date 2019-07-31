«Стала еще моложе»: поклонники 38-летней Равшаны Курковой обсуждают новый цвет ее волос

«Черты лица на контрасте стали еще более выразительными», «Неожиданно, но безумно красиво!!!!!», «Очень красиво! Главное, чтобы качество волос не испортилось. А так , просто шикарно», «Вам действительно очень идет. Вы стали еще привлекательнее (хотя куда уж больше)», «Одна из самых красивых и настоящих девушек,которых я видела», «Изменения всегда нужны. Вам безумно идет», — обсуждают подписчики блога артистки.