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Спящая русалка: Ирина Шейк заинтриговала поклонников плоским животом и голой грудью

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я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

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32-летняя Ирина Шейк опубликовала новое пикантное фото, на котором позирует топлес в прозрачной воде.

Не так давно в Сети стали муссироваться слухи о второй беременности российской супермодели Ирины Шейк. Звезда никак не комментировала эту информацию, но сейчас она время от времени публикует в своем микроблоге снимки, на которых видно, что ее фигура совсем не изменилась.

🐚

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Например, на днях Ирина порадовала поклонников фотографией топлес. На ней красавица позирует в прозрачной воде, прикрывая голую грудь ракушками. При этом в кадре виден и идеальный живот молодой мамы — и ни грамма лишнего веса.

Впрочем, снимок вполне может быть и архивным: к такому трюку часто прибегают знаменитости, которые не хотят, чтобы об их интересном положении узнали поклонники и журналисты. Как бы там ни было, скоро модель наконец появится на публике, и если она все же беременна — это невозможно будет долго скрывать.

Фото: Sonia Moskowitz, Dave Bedrosian, Kika Press, Marc Dominguez / Global Look Press

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