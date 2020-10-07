Пережившая изнасилование девушка пополнела до размера XXL и полюбила свое тело

«Переход от триатлона к размеру XXL всего за три месяца был экстремальным, но меня это не волновало - моя старая жизнь казалась далеким воспоминанием о счастье, которого у меня никогда не будет. Фактически я искала способ покончить с собой, поскольку чувствовала, что мне больше не ради чего жить», - продолжает девушка. В таком тяжелом состоянии Грин попала к психотерапевту.

«Терапия помогла мне почувствовать, что в моей жизни снова может быть радость, хотя мне приходилось смотреть на мир через другие очки. Хотя эта боль никогда не исчезнет полностью, теперь я могу жить с ней. Я нашла врача, с которым встречаюсь каждый месяц, который прописал мне лекарства для щитовидной железы и помогает контролировать уровень сахара в крови. Он поддерживает меня нежно и доброжелательно», - говорит девушка. Грин взяла курс на похудение, снова занялась пешим туризмом и плаванием. «Я отбросила свои предвзятые представления о красоте и каждое утро перед зеркалом радуюсь тому, как я прекрасна. Я ношу одежду, которую хочу, причесываюсь, чищу зубы, принимаю роскошную ванну и говорю своему телу, как я благодарна за то, что оно не сдалось и дало мне еще один шанс на жизнь», - резюмирует она.