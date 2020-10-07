Пережившая изнасилование девушка пополнела до размера XXL и полюбила свое тело
Она переехала в другой город, чтобы устроиться на работу в больницу, однако столкнулась с кошмаром, более ужасным, чем все триллеры. Ее изнасиловали. Девушка не любит говорить о самом инциденте, однако всегда рассказывает, что пришлось пережить после этого.
«Физически я излечилась быстро, через неделю смогла принимать душ безболезненно, а синяки исчезли. Но в душе всегда знала, что уже не буду прежней», - говорит она. Девушка, которая всегда занималась спортом, впала в депрессию и сильно поправилась. Если раньше она обожала триатлон, плавание, участвовала в соревнованиях, то позже столкнулась с психологической проблемой.
October 7, 2020
«Мой разум постоянно находился в режиме боя или бегства. Каждый взгляд или жест мужчины в спортзале учащал мое дыхание, я начинала потеть, у меня кружилась голова и приходилось покидать тренировку», - вспоминает Грин. Девушка погрузилась в страхи: ей было неуютно в купальнике, на велосипеде и даже в собственном красивом теле: Джениэл начала переедать, только чтобы избавиться от людских глаз и не привлекать мужчин.
«Переход от триатлона к размеру XXL всего за три месяца был экстремальным, но меня это не волновало - моя старая жизнь казалась далеким воспоминанием о счастье, которого у меня никогда не будет. Фактически я искала способ покончить с собой, поскольку чувствовала, что мне больше не ради чего жить», - продолжает девушка. В таком тяжелом состоянии Грин попала к психотерапевту.
«Терапия помогла мне почувствовать, что в моей жизни снова может быть радость, хотя мне приходилось смотреть на мир через другие очки. Хотя эта боль никогда не исчезнет полностью, теперь я могу жить с ней. Я нашла врача, с которым встречаюсь каждый месяц, который прописал мне лекарства для щитовидной железы и помогает контролировать уровень сахара в крови. Он поддерживает меня нежно и доброжелательно», - говорит девушка. Грин взяла курс на похудение, снова занялась пешим туризмом и плаванием. «Я отбросила свои предвзятые представления о красоте и каждое утро перед зеркалом радуюсь тому, как я прекрасна. Я ношу одежду, которую хочу, причесываюсь, чищу зубы, принимаю роскошную ванну и говорю своему телу, как я благодарна за то, что оно не сдалось и дало мне еще один шанс на жизнь», - резюмирует она.
Фото: Pexels.com Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!