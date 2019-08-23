«Сползшая» грудь и «поплывшее» море: Ольга Бузова подверглась критике за неумелое использование фотошопа

«Гордая, но нежная, сильная, но слабая, смешная, но серьезная, требовательная, но добрая, трусиха, но любознательная и любопытная, наивная, но не глупая, честная и искренняя, осторожная, но доверчивая... веселая, но ответственная... и очень целеустремленная. А какой Вы видите меня?», — написала она.