«Спасибо родителям и спорту»: 38-летняя Анна Семенович гордится своим роскошным видом сзади

«Ах, какая попка», «Сочная», «Такую попу нужно застраховать», «Что да то да. Надеюсь там не силикон,сейчас многие и дамы и господа вводят в заблуждение окружающих», «Очень хороший вид сзади», «Он и спереди роскошный», «Заметно спортивное прошлое», «Ну наконец-то секрет раскрыт! Аня, на вас и спереди приятно глянуть!!! Шикарно с любой стороны!!!!», «Да, Аня очень красивая фотография», «Есть еще порох в пороховницах, ягоды в ягодицах», «Как вы похудели, просто девчонка», «Анна вы самая лучшая и красивая, Дженифер Лопез отдыхает», — комментируют подписчики блога знаменитости.

В своем блоге Анна рассказывает о том, как любить себя — с килограммами и без, с макияжем и без — и демонстрирует здоровое отношение к своей внешности на личном примере.