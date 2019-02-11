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«Спасибо родителям и спорту»: 38-летняя Анна Семенович гордится своим роскошным видом сзади

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Семенович

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Нескромное фото в блоге Анны Семенович вызвало бурные дискуссии у ее поклонников.

38-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович регулярно занимается спортом, посещает салоны красоты. Молодая женщина гордится своей фигурой и не упускает возможности сделать себе комплимент.

«Спасибо родителям, спорту и студии красоты за такой роскошный вид сзади», — написала артистка, добавив хештеги #анкахулиганка и #попаорех.

«Ах, какая попка», «Сочная», «Такую попу нужно застраховать», «Что да то да. Надеюсь там не силикон,сейчас многие и дамы и господа вводят в заблуждение окружающих», «Очень хороший вид сзади», «Он и спереди роскошный», «Заметно спортивное прошлое», «Ну наконец-то секрет раскрыт! Аня, на вас и спереди приятно глянуть!!! Шикарно с любой стороны!!!!», «Да, Аня очень красивая фотография», «Есть еще порох в пороховницах, ягоды в ягодицах», «Как вы похудели, просто девчонка», «Анна вы самая лучшая и красивая, Дженифер Лопез отдыхает», — комментируют подписчики блога знаменитости.

В своем блоге Анна рассказывает о том, как любить себя — с килограммами и без, с макияжем и без — и демонстрирует здоровое отношение к своей внешности на личном примере.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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