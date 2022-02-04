Спасибо «Эйфории»: как повторить мегапопулярный благодаря сериалу хромированный маникюр

Хромированный лак появился на ногтях героини Мэдди, которую играет Алекса Деми. В числе группы сериала есть специальный человек, который отвечает за ногти главных героев, — это нейл-мастер Натали Минерва. Мастер поделилась, что именно благодаря Алексе она и получила эту работу. Девушки познакомились по классическому сценарию: актриса пришла в салон, где работала Натали, чтобы сделать маникюр, и после процедуры осталась в большом восторге.

В новом сезоне Алекса и Натали вместе придумывали, какие ногти будут у Мэдди — это важная часть образа героини. Хромированный маникюр не стал исключением, и неудивительно, что он привлек внимание зрителей. Впрочем, интерес к таким ногтям появился еще в прошлом году.