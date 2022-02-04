Спасибо «Эйфории»: как повторить мегапопулярный благодаря сериалу хромированный маникюр
Отслеживать статистику запросов в Сети — интересная и полезная задача для бизнеса. Статистические исследования свидетельствуют, что популярность поисковых запросов о таком маникюре выросла на 1150% после выхода сериала. Еще на 100% вырос поиск фиолетового лака для ногтей с металлическим эффектом.
Хромированный лак появился на ногтях героини Мэдди, которую играет Алекса Деми. В числе группы сериала есть специальный человек, который отвечает за ногти главных героев, — это нейл-мастер Натали Минерва. Мастер поделилась, что именно благодаря Алексе она и получила эту работу. Девушки познакомились по классическому сценарию: актриса пришла в салон, где работала Натали, чтобы сделать маникюр, и после процедуры осталась в большом восторге.
В новом сезоне Алекса и Натали вместе придумывали, какие ногти будут у Мэдди — это важная часть образа героини. Хромированный маникюр не стал исключением, и неудивительно, что он привлек внимание зрителей. Впрочем, интерес к таким ногтям появился еще в прошлом году.
Сделать такой маникюр совсем просто. Для этого в ноготь втирают зеркальную пудру — так появляется голографический эффект. Натали рассказала, что использует специальный стик. Она наносит слой черного гель-лака, просушивает его, а затем втирает стиком хромированный пигмент. То же самое можно проделать и с обычным лаком и втиркой. Надо только дождаться, чтобы лак хорошо просох. Вот и весь секрет! Если вы делаете маникюр самостоятельно, вам не составит труда повторить этот бьютихак самостоятельно! Втирку заполировывать можно кисточкой-спонжем — они свободно продаются на любых маркетплейсах и стоят очень бюджетно.
Фото: Pexels, кадр из сериала «Эйфория»