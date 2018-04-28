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Совсем не изменилась: Пенелопа Крус показала фото 29-летней давности

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Пенелопа Крус
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В свой 44-й день рождения испанская актриса Пенелопа Крус опубликовала снимок себя в юности.

Звезда фильма «Вики Кристина Барселона» Пенелопа Крус решила порадовать поклонников в собственный день рождения. Актриса опубликовала архивное фото — на снимке юной красавице всего 15 лет.

«Я благодарю всех за теплые пожелания. Здесь мне пятнадцать, а сегодня — уже сорок четыре!» — так подписала черно-белый кадр Пенелопа.

Фолловеры знаменитости сошлись во мнении, что испанка совсем не изменилась за почти 30 лет. Напомним, за это время Крус успела побывать в отношениях с коллегами Томом Крузом и Мэттью Макконахи, а сейчас она замужем за Хавьером Бардемом и воспитывает с ним двух очаровательных детей.

Фото: Oscar Gonzalez, Gabriel Maseda, Jorge Sanz, Celebrity Photo/colourpress.com / Global Look Press, Instagram

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