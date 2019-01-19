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«Совсем не изменилась»: Мария Погребняк показала, как выглядела в 19 лет

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Марии Погребняк

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Многодетная мама опубликовала архивный фотоснимок.

За Instagram 30-летней Марии Погребняк следят более 900 тысяч подписчиков. Пока одни восхищаются внешним видом многодетной мамы и считают, что она выглядит старшей сестрой своих детей, другие называют блондинку жертвой анорексии и постоянным клиентом пластических хирургов. Несколько часов назад супруга футболиста Павла Погребняка опубликовала в блоге архивный снимок: «А тут я пытаюсь понять, что же делать с ребёнком 😂😂😂😂 теперь #яжемать 😂 здесь мне 19 лет🙈».

Многочисленные фолловеры убеждены, что Мария всегда была красоткой: «Совсем не изменились», «Маша, вы вообще не изменились. Щечки немного сдулись и все. Очень красивая», «Красивая!!! Никакой тонны косметики, здоровый внешний вид! Пример для современных девушек!», «Маша ты такая милашка в 19 лет🔥🔥🔥ну сейчас,то тем более🔥», «Очень красивая Вы девушка на этом фото, а стали красивой женщиной», «Красотка!!!Я думала все сделала себе!ан нет», «А у вас носик красивый и получаеться свой и губки пухленькие . Красотка», «У тебя шикарная природная красота 👍», «Маша, очень ты красивая. Прям ооочень 😍 естественна и натуральна».

Стоит отметить, что Мария Погребняк уверяет, что никогда не обращалась к пластическим хирургам. В жизни блондинки был негативный опыт увеличения губ: «Целых одиннадцать лет я ходила с этими губами. Люди при разговоре со мной смотрели в основном на них, это очень неприятно. Слава богу, я избавилась от этого кошмара. По крайней мере, до 45 лет я больше не зайду в кабинет косметолога. Нужно ценить ту красоту, что дал нам Бог. Жаль, что я не знала об этом одиннадцать лет назад, когда сделала увеличение губ, введя этот гель. В конце концов мать троих детей не красят такие объемные губы».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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