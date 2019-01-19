«Совсем не изменилась»: Мария Погребняк показала, как выглядела в 19 лет

Стоит отметить, что Мария Погребняк уверяет, что никогда не обращалась к пластическим хирургам. В жизни блондинки был негативный опыт увеличения губ: «Целых одиннадцать лет я ходила с этими губами. Люди при разговоре со мной смотрели в основном на них, это очень неприятно. Слава богу, я избавилась от этого кошмара. По крайней мере, до 45 лет я больше не зайду в кабинет косметолога. Нужно ценить ту красоту, что дал нам Бог. Жаль, что я не знала об этом одиннадцать лет назад, когда сделала увеличение губ, введя этот гель. В конце концов мать троих детей не красят такие объемные губы».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram