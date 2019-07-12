Совсем не изменилась: Эвелина Бледанс показала фотографии, сделанные с разницей в 15 лет

В своем блоге Эвелина Бледанс поделилась фотографиями, сделанными с разницей в почти 16 лет. «Друзья, проснулась, как в забытьи... а был ли вчера этот день на #фортБоярд Или мне это приснилось?! Неужели, я это смогла?! Спасибо за этот коллаж с прошлой игры. Прошло каких-то 15 лет... Ну, ноги научилась красивее ставить», — написала актриса.
«Не пойму, какое фото к какому году и где ноги лучше стоят. Короче, надо больше фоток и ног», «Эвелина, время как будто не властно над вами..) Выглядите Сейчас лучше чем в 2003», — обсуждают подписчики.
Эвелина Бледанс не скрывает, что время от времени прибегает к помощи хирургов и косметологов. Так, вырастившая двух сыновей мама «сделала» себе грудь. Холеная кожа — зона ответственности специалистов.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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