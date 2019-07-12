Совсем не изменилась: Эвелина Бледанс показала фотографии, сделанные с разницей в 15 лет

«Не пойму, какое фото к какому году и где ноги лучше стоят. Короче, надо больше фоток и ног», «Эвелина, время как будто не властно над вами..) Выглядите Сейчас лучше чем в 2003», — обсуждают подписчики.

Эвелина Бледанс не скрывает, что время от времени прибегает к помощи хирургов и косметологов. Так, вырастившая двух сыновей мама «сделала» себе грудь. Холеная кожа — зона ответственности специалистов.