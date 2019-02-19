«Совсем другая женщина»: звезда Comedy Woman Мария Кравченко выглядит неузнаваемой на новом селфи

Мария Кравченко считается одной из самых харизматичных и ярких актрис проекта Comedy Woman, но в жизни она выглядит по-другому — более мягкой и «домашней». Однако даже зная это, многие интернет-пользователи все равно не узнали Марию на свежем селфи, которое она выложила в свой микроблог.

«Хотела я бы сейчас вам сказать что-нибудь такое же милое и прекрасное, как это фотография, но я на выходных чуть не потеряла голос безвозвратно... поэтому спешу попросить вас в тысячный раз все делать во время, и даже обращаться к врачу. Здоровье — это не шутки», — пожаловалась Кравченко на пошатнувшееся здоровье (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).