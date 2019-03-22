«Совсем девочка»: поклонники Кристины Орбакайте остались в восторге от ее новых селфи из Майами

«Офигенные фото, такие настоящие», «Що девочка !!! Умничка», «Какая же вы нежная и теплая! Мой лучик солнышка», «Кристина! Вы прекрасны! А здесь очень молодая и безмятежная», «На фото лет 25 дашь!!! Вот ведь!», «Совсем девочка», — комментируют восхищенные подписчики.

Часто они признаются, что им сложно поверить, что Кристина Орбакайте — мама двух взрослых сыновей (27-летнего Никиты Преснякова и 20-летнего Дени Байсарова) и 6-летней дочки Клавдии Земцовой.