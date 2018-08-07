«Совсем девочка»: 31-летняя Полина Гагарина восхитила поклонников дачным фото без макияжа

Полина Гагарина решила порадовать подписчиков новым селфи, для которого решила не делать макияж. Она игриво спросила у интернет-пользователей, сколько лет бы они ей дали, и многие тут же рассыпались в комплиментах.

«Нетронутый цветочек», «Полина, Вы на этой фотке выглядите, как моя дочка», «Очень красивая молодая женщина! Без изъяна! Такой и оставайтесь! Совершенство!» — написали Гагариной фолловеры (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Некоторые даже в очередной раз заподозрили Полину в беременности: «Хорошенькая!!!!!! Но кажется мне, что беременная, потому что только у беременных есть что-то особенное, неуловимое».