Соскучившаяся по макияжу Натали похвасталась ярким образом, а ее обвинили в пластике
Фото: Instagram Натали
«А я-то думала!... Что сценически намакияжиться мне не захочется ещё долго-долго!.. Нет, всё-таки, соскучилась! Достала свой гастрольно-дорожный наборчик, накрасилась! Корону заслужила! Два с лишним месяца ежедневной работы по дому!😁И почти домыла окна! Осталось два из восьми!😉 Давно с такой любовью не смотрела на косметику», — заявила подписчикам 46-летняя Натали и похвасталась ярким образом в платье со стразами и короне.
Далеко не все фолловеры сразу узнали артистку: «Что-то Вы потолстела», «Натали , зачем тебе эти "губы"??? Чтоб быть как все?», «Если б не прочитала, кто это, то не узнала бы.Другое лицо, какое-то не то… Видимо, пластика на пластике. Да, стареть никто не хочет…».
«Да когда пластику-то делать? Трое детей! Маленький — совсем маленький! Работаю! Уколы красоты-да! Быстро! И то, подживают недели две…», — опровергла домыслы певица.
Тем не менее, многие выразили свое восхищение: «Красотка», «Наша шахерезада», «Восхитительна», «Королева красоты», «Я Вас люблю в любом виде, с макияжем или без. Вы - прекрасны. Всегда смотрела и хотела быть на Вас похожей 🌺 выросла и ведь похожа же», «Настоящие брови! Уважаю и благодарю! Красавица», «Королева Натали», «Ни дать, ни взять, Королевична!», «И корона к месту😊», «Королева красоты!🔥», «Красота неземная! Женственность! Интеллигентность!», «Золушка».
А вам нравится Натали?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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