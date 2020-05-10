Соскучившаяся по макияжу Натали похвасталась ярким образом, а ее обвинили в пластике

Далеко не все фолловеры сразу узнали артистку: «Что-то Вы потолстела», «Натали , зачем тебе эти "губы"??? Чтоб быть как все?», «Если б не прочитала, кто это, то не узнала бы.Другое лицо, какое-то не то… Видимо, пластика на пластике. Да, стареть никто не хочет…».

«Да когда пластику-то делать? Трое детей! Маленький — совсем маленький! Работаю! Уколы красоты-да! Быстро! И то, подживают недели две…», — опровергла домыслы певица.

Тем не менее, многие выразили свое восхищение: «Красотка», «Наша шахерезада», «Восхитительна», «Королева красоты», «Я Вас люблю в любом виде, с макияжем или без. Вы - прекрасны. Всегда смотрела и хотела быть на Вас похожей 🌺 выросла и ведь похожа же», «Настоящие брови! Уважаю и благодарю! Красавица», «Королева Натали», «Ни дать, ни взять, Королевична!», «И корона к месту😊», «Королева красоты!🔥», «Красота неземная! Женственность! Интеллигентность!», «Золушка».

А вам нравится Натали?