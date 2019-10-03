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Солярий стал причиной появления на дырки на лице женщины

У 38-летней американки Натали Траут, регулярно посещавшей солярий в течение многих лет, на лице образовалось отверстие в качестве «награды» за опасное увлечение.

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, Натали была верной клиенткой соляриев в течение долгих 13 лет, при этом предпочитала загорать под искусственным солнечным светом без какой-либо защиты от ультрафиолетового излучения. Женщина посещала салон порой несколько раз в неделю.

В какой-то момент американка заметила на щеке маленькое красное пятно на правой щеке, которое удалила азотом, но через год оно вернулось. Тогда Натали пошла к врачу, который диагностировал ей онкологию. В итоге ей пришлось вырезать часть плоти, пораженной плоскоклеточным раком.

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Фото: facebook

По признанию Натали, она загорала большую часть жизни – как на улице, так и в солярии: «Все вокруг меня загорали, потому я чувствовала себя неуверенно, будучи бледной. Принимая солнечные ванны я могла сгореть, но для меня это не имело никакого значения – лучше быть красной, чем бледной. Однако это имело значение для моей кожи, но я понимаю это только сейчас, когда знаю, что 5 солнечных ожогов увеличивают риск возникновения рака кожи на целых 80%, согласно последним исследованиям. И, кажется, посещение солярия сопряжено с особенно высокими рисками».

Последние исследования ученых действительно доказывают, что количество заболеваний меланомой – одного из самых агрессивных видов рака кожи – за последние 10 лет значительно выросло среди молодых людей. Специалисты связывают этот факт не только с путешествиями в страны с активным солнцем и пренебрежением защитой от ультрафиолета, но и с каждым годом возрастающей популярностью соляриев.

Еще одно исследование, проведенное учеными из Университета Осло, в котором приняли участие 150 000 женщин, показало, что люди, постоянно пользующиеся солярием ради бронзового цвета кожи, собственноручно увеличивают риск заболеть раком кожи на целых 83%. Причем происходит это независимо от того, как долго вы используете солярий и сколько вам лет.

Автор исследования, доктор Саймон Лергенмюллер,эпидемиолог из Университета Осло заявляет: «Эти результаты весьма показательны. Солярии испускают ультрафиолетовые лучи, чрезмерное воздействие которых является основной предотвратимой причиной рака кожи. Статистика показывает, что из-за этого произошел резкий всплеск этого заболевания среди молодежи». Кстати, Всемирная организация здравоохранения приравняла опасность соляриев к курению.

Фото: vostock-photo, facebook

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