Солярий стал причиной появления на дырки на лице женщины

По признанию Натали, она загорала большую часть жизни – как на улице, так и в солярии: «Все вокруг меня загорали, потому я чувствовала себя неуверенно, будучи бледной. Принимая солнечные ванны я могла сгореть, но для меня это не имело никакого значения – лучше быть красной, чем бледной. Однако это имело значение для моей кожи, но я понимаю это только сейчас, когда знаю, что 5 солнечных ожогов увеличивают риск возникновения рака кожи на целых 80%, согласно последним исследованиям. И, кажется, посещение солярия сопряжено с особенно высокими рисками».

Последние исследования ученых действительно доказывают, что количество заболеваний меланомой – одного из самых агрессивных видов рака кожи – за последние 10 лет значительно выросло среди молодых людей. Специалисты связывают этот факт не только с путешествиями в страны с активным солнцем и пренебрежением защитой от ультрафиолета, но и с каждым годом возрастающей популярностью соляриев.