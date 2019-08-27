«Сочная красавица»: поклонники звезды Comedy Woman Екатерины Скулкиной высоко оценили ее фото из отпуска

Несмотря на солнечную погоду, которая установилась в столице в конце августа, российские звезды предпочитают «ловить лето за хвост» вдалеке от Родины. Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина отправилась на Майорку.

Фото, которым поделилась Екатерина спустя несколько дней после начала отпуска, вызвало массу восторгов у подписчиков ее блога.