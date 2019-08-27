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«Сочная красавица»: поклонники звезды Comedy Woman Екатерины Скулкиной высоко оценили ее фото из отпуска

43-летняя Екатерина Скулкина продемонстрировала роскошную фигуру в отпуске.

Несмотря на солнечную погоду, которая установилась в столице в конце августа, российские звезды предпочитают «ловить лето за хвост» вдалеке от Родины. Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина отправилась на Майорку.

Фото, которым поделилась Екатерина спустя несколько дней после начала отпуска, вызвало массу восторгов у подписчиков ее блога.

«Королева! Нет, богиня», «Красотка, все при ней», «Сочная красавица», «Шикарна женщина🔥🔥🔥 как я вас обожаю», «Просто крутая))) перчинка», «Аппетитная», «Вот это женщина! Модель нормального размера», «Фитоняшки и прочие обладатедьницы плоских форм. В смотритесь в эти формы! Именно так выглядит настоящая красота. Которая кружит голову и наводит интерес», «Самая шикарная в камеди!!! Красота, женственнось, и ващщще. Идеалище прям», — обсуждают они.

«Пятницу не хотите к себе?», «Если нужен охранник на остров, готов вылететь на собеседование», — оживились мужчины.

«Поделитесь, где такую тунику купили шикарную? Пожалуйста», — интересуются женщины.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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