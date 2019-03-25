«Снова 45»: бывшая «татушка» Юлия Волкова похвасталась результатами похудения

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова никогда не страдала от лишнего веса. Однако в последнее время она усиленно занимается фигурой.
«Хочу поделиться своими результатами. Благодаря правильному питанию,активным физическим нагрузкам, теннису, плаванию, массажам я достигла поставленной цели и снова 45 кг», — написала она в блоге.
«Заниматься спортом — это мой стиль жизни. Я благодарна людям, кто помогает мне оставаться в форме, тонусе и мотивируют меня, большим профессионалам своего дела», — добавила она.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram