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«Смотрю на возраст с оптимизмом»: Моника Беллуччи призналась в любви к своим морщинам

Всемирно известная итальянская актриса и одна из самых красивых женщин современности Моника Беллуччи, в свои 54 года по-прежнему невероятно востребованная в профессии, рассказала, как относится к собственному возрасту и появляющимся морщинам.

В интервью журналу Madame Figaro звезда призналась, что смотрит на возраст с оптимизмом и уверена, что морщины ей только помогут получить новые интересные роли в кино, ведь благодаря им можно создать совершенно новые яркие образы.

«Мой возраст отрывает для меня новые горизонты. Я уверена, морщины, заломы вокруг глаз помогут создать мне новый колоритный образ», — уверенно заявляет Моника Беллуччи.

Также актриса призналась, что в ближайшие годы не готова прибегать к услугам пластических хирургов. Она не осуждает женщин, которые решаются на столь радикальное омоложение, если им от этого хорошо, но для себя решила, что это не для нее.

«Пока я не готова идти к хирургу за «дозой молодости». Не знаю, решусь ли сама когда-нибудь на подтяжку лица. Я видела людей, который после посещения хирурга выглядели гораздо лучше, чем до, поэтому ни от чего не отрекаюсь», – добавила Беллуччи.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: eastnews.ru, Instagram

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