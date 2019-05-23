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«Смотреть смешно»: сделавшую пластику Дарью Пынзарь пристыдили за селфи без фотошопа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сергей и Дарья Пынзарь

Фото: Instagram Дарьи Пынзарь
33-летняя Дарья Пынзарь показала фото без обработки, но подписчики не оценили этот жест.

Месяц назад 33-летняя Дарья Пынзарь сделала круговую подтяжку лица и шеи. Операция стоимостью в 450 тысяч рублей придала уверенности экс-участнице «Дома-2», и она решилась показать новое лицо подписчикам.

«А вы любите фото без фотошопа? В последнее время "идеальная" картинка надоела, лично мне, поры же есть у всех в Реале, зато в инсте нет ни у кого))) поставлю такую безфотошпную, надо проверить сколько лайков наберет», — написала она.

Реакция оказалась неожиданной.

«Даже смешно... без фотошопа», «Неотфотошопленная здесь только сирень», «Ну это естесстна не селфи на обычную переднюю.. кожа тюнингованая..», «Как без фотошопа то? Даш операции это тоже фотошоп, просто более долгий», «Когда вся сделанная, фильтры не нужны», «Конечно когда лицо привели в порядок с помощью инъекции и пластики, можно и без фильтров. Дарья, ты очень симпатичная девушка, просто такой пост читать смешно от вас», — пишут они.

Впрочем, позитивные комментарии присутствуют в не меньших количествах: «Красотка стала, овал супер», «Больше бы таких фотографий! Истинная красота», «Еще лучше чем с фильтрами», «Дашенька красавица, тебе Фотошоп не нужен, миленькая, нежная, очень красива», «Все отлично».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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