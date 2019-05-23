«Смотреть смешно»: сделавшую пластику Дарью Пынзарь пристыдили за селфи без фотошопа

Месяц назад 33-летняя Дарья Пынзарь сделала круговую подтяжку лица и шеи. Операция стоимостью в 450 тысяч рублей придала уверенности экс-участнице «Дома-2», и она решилась показать новое лицо подписчикам.

«А вы любите фото без фотошопа? В последнее время "идеальная" картинка надоела, лично мне, поры же есть у всех в Реале, зато в инсте нет ни у кого))) поставлю такую безфотошпную, надо проверить сколько лайков наберет», — написала она.

Реакция оказалась неожиданной.