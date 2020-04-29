Smokey eyes и нежно-розовые губы: заметно похорошевшая после развода Лолита украсила обложку журнала

Фото новой обложки появилось в официальном Instagram журнала, а также на личной странице певицы. В комментариях пользователи в один голос отметили, что несмотря на все пережитое, их любимая Лола выглядит просто потрясающе и все сделала правильно. «Такая нежная обложка!», «Надеюсь, вас не обидит мое сравнение, но в этом журнале в тренче и с локонами вы похожи на Монику Беллуччи, в лучшем смысле этого слова», «И правда, какая классная красотка! Лолиточка, у вас будто пошел обратный отсчет времени! Все моложе и симпатичнее. Или прекрасная работа фотографов вместе с вашим старанием и работой над собой!», «Лолита, какая вы красивая», «Ну вот как можно быть такой красивой?», «Лолиточка, ты для нас красотка и настоящая женщина тебя не заменить!» – написали они свое мнение в комментариях.