Smokey eyes и нежно-розовые губы: заметно похорошевшая после развода Лолита украсила обложку журнала
56-летняя Лолита Милявская после развода с последним мужем буквально расцвела. Она похудела, посвежела и это не укрылось от глаз журналистов. Певица приняла участие в модной фотосессии, где предстала в нежном, очень весеннем образе. Для съемки визажисты создали ей роскошные smokey eyes в сдержанных тонах, накрасили губы нюдовой помадой розового оттенка. В интервью Лолита расставила все точки над i, объяснив, зачем вообще начала отношения с последним мужем и почему так громко с ним расставалась.
Фото новой обложки появилось в официальном Instagram журнала, а также на личной странице певицы. В комментариях пользователи в один голос отметили, что несмотря на все пережитое, их любимая Лола выглядит просто потрясающе и все сделала правильно. «Такая нежная обложка!», «Надеюсь, вас не обидит мое сравнение, но в этом журнале в тренче и с локонами вы похожи на Монику Беллуччи, в лучшем смысле этого слова», «И правда, какая классная красотка! Лолиточка, у вас будто пошел обратный отсчет времени! Все моложе и симпатичнее. Или прекрасная работа фотографов вместе с вашим старанием и работой над собой!», «Лолита, какая вы красивая», «Ну вот как можно быть такой красивой?», «Лолиточка, ты для нас красотка и настоящая женщина тебя не заменить!» – написали они свое мнение в комментариях.
Фото: архив пресс-службы
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