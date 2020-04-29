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Smokey eyes и нежно-розовые губы: заметно похорошевшая после развода Лолита украсила обложку журнала

Известная певица стала главной героиней юбилейного номера российского журнала «Домашний очаг», где откровенно рассказала про то, как нелегко ей дался выход из отношений с Дмитрием Ивановым.

56-летняя Лолита Милявская после развода с последним мужем буквально расцвела. Она похудела, посвежела и это не укрылось от глаз журналистов. Певица приняла участие в модной фотосессии, где предстала в нежном, очень весеннем образе. Для съемки визажисты создали ей роскошные smokey eyes в сдержанных тонах, накрасили губы нюдовой помадой розового оттенка. В интервью Лолита расставила все точки над i, объяснив, зачем вообще начала отношения с последним мужем и почему так громко с ним расставалась.

Фото новой обложки появилось в официальном Instagram журнала, а также на личной странице певицы. В комментариях пользователи в один голос отметили, что несмотря на все пережитое, их любимая Лола выглядит просто потрясающе и все сделала правильно. «Такая нежная обложка!», «Надеюсь, вас не обидит мое сравнение, но в этом журнале в тренче и с локонами вы похожи на Монику Беллуччи, в лучшем смысле этого слова», «И правда, какая классная красотка! Лолиточка, у вас будто пошел обратный отсчет времени! Все моложе и симпатичнее. Или прекрасная работа фотографов вместе с вашим старанием и работой над собой!», «Лолита, какая вы красивая», «Ну вот как можно быть такой красивой?», «Лолиточка, ты для нас красотка и настоящая женщина тебя не заменить!» – написали они свое мнение в комментариях.

Фото: архив пресс-службы

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