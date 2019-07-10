Сменившая прическу и стиль Алена Шишкова стала похожа на Светлану Лободу

Алена Шишкова — бывшая возлюбленная рэпера Тимати и мать его 5-летней дочери — снова сменила имидж. Не так давно она вернула свой натуральный цвет, затем стала снова носить осветленные длинные волосы. В эту среду они стали короче и светлее, также модель отрезала челку.
Поклонники сравнили Алену с 36-летней Светланой Лободой.
«Подумала что Лобода», «Ппц похожа, еще губы и все не отличишь», «Второй Лободы быть не может», «Это как надо постараться, чтобы в 25 выглядеть на 40», — обсуждают одни подписчики.
«Суупеееер!!!!!! Даже лучше, чем было. Хотя вам идет все», «Правильно сделала что подстриглась. Очень хорошо выглядишь, свежее», «Кукольней некуда», — пишут другие.
А вам нравятся изменения?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!