Сменившая прическу и стиль Алена Шишкова стала похожа на Светлану Лободу

«Подумала что Лобода», «Ппц похожа, еще губы и все не отличишь», «Второй Лободы быть не может», «Это как надо постараться, чтобы в 25 выглядеть на 40», — обсуждают одни подписчики.

«Суупеееер!!!!!! Даже лучше, чем было. Хотя вам идет все», «Правильно сделала что подстриглась. Очень хорошо выглядишь, свежее», «Кукольней некуда», — пишут другие.