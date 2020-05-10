Сменившая имидж Алена Шишкова принимает комплименты поклонников
Фото: Instagram Алены Шишковой
«Вице-мисс Россия — 2012» Алена Шишкова долгое время придерживалась имиджа платиновой блондинки. Однако теперь поклонникам придется привыкать к новому стилю модели. Алена стала брюнеткой. В комментариях к свежему фото в Instagram Шишкова сообщила, что решила сменить имидж.
Поклонники оценили преображение Алены и осыпали ее комплиментами: «Идеально подчёркивает цвет глаз», «В 100 раз лучше, чем блонд! Более яркая стала», «Подлецу всё к лицу!!!🤗» , « Очень красиво!!!!!!😍 ОЧЕНЬ», «Класс 🔥 время перемен)», «Алена, вам очень идёт», «Огонь 🔥 😘», «Тебе идет», «Перемен требуют наши сердца», «Сразу глаза выразительней стали!».
А вам нравится новый имидж Алены Шишковой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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