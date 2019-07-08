Смелый модный тренд для невест: провокационные свадебные платья становится все более популярными

Пожалуй, столь смелый образ – вариант, наиболее далекий от традиционного подвенечного наряда, но в этом сезоне можно все чаще наблюдать на невестах причудливое сочетание прозрачных тканей, телесного цвета подкладок и тончайшего кружева, практически не оставляющее простора для воображения.

Стоит отметить, что «голые» платья в последние несколько лет становятся все более популярны: с модных подиумов они плавно перекочевали на красные ковровые дорожки самых престижных фестивалей и премий мира, где их демонстрировали перед фотокамерами звезды первой величины. Потому неудивительно, что модный тренд в конце концов добрался и до свадебной моды: женщины вслед за голливудскими знаменитостями, хотят добавить шика и гламура в наряд для главного дня их жизни – чтобы, без сомнений, оказаться в центре внимания.