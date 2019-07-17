Смелые селфи помогли женщине заработать почти 19 миллионов рублей за год

Наталия, получившая степень магистра по бизнес-законодательству и предпринимательству в Университете Майами и до того, как стать блогером, работавшая в сфере управления недвижимостью, призналась британскому онлайн-порталу The Mirror, что она не просто публикует фотографии своей красивой попы ради заработка, у нее есть миссия – «вдохновлять» людей.
«Мне нравится, как я вдохновляю мужчин и женщин ходить в спортзал каждый день и как мотивирую их суетиться и зарабатывать деньги, – заявляет блогер. – Чтобы собрать 1,3 миллиона подписчиков и продолжать расти и развиваться в Instagram, вам нужно потратить много времени и поддерживать свою активность на высоком уровне. Это на самом деле не так легко, как кажется на первый взгляд, ведь надо постоянно привлекать новые бренды и выстраивать с ними долгосрочное сотрудничество для получения фиксированного дохода».
Однако 26-летняя женщина зарабатывает деньги не только блогерством: она также вкладывает деньги в ценные бумаги и недвижимость и имеет собственный косметический бренд, производящий масло для загара.
Однако цена популярности, по признанию Наталии, очень высока. Несмотря на то, что сегодня она зарабатывает 5000 долларов за одну публикацию, этот успех стоил ей многих друзей: «Мне сложно доверять людям, потому что подписчики в соцсети – это форма валюты, которую хотят все. Мне это испортило дружбу и отношения, потому что мое окружение в основном использовало меня, чтобы раскрутить свои социальные сети. В итоге я пришла к выводу, что мне надо общаться с теми, кто работает в той же сфере, что и я. Моя семья гордится мной, хотя мы иногда и ссоримся из-за того, какие фотографии я публикую».
Кроме того, с тех пор как ее страница стала популярной, она не раз получала от поклонников ее форм предложения выйти замуж и более странные просьбы: один мужчина, например, пожелал купить воду из ванны, в которой она мылась.
Несмотря на все особенности блогерства, Наталиа не теряет оптимизма и заявляет всем: «Всегда оставайтесь верны тому, кто вы есть, и тому, в чем вы действительно хороши».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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