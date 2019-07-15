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«Смело минусуйте 20 лет»: поклонники обсуждают стильное фото 55-летней Жанны Эппле

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Жанна Эппле

Фото: Instagram Жанны Эппле
Актриса принимает поздравления с днем рождения.

15 июля актрисе Жанне Эппле исполнилось 55 лет. В честь дня рождения звезда театра и кино опубликовала в Instagram стильное фото с лаконичной подписью «Мне сегодня 55».

Многочисленные подписчики поздравили именинницу и восхитились ее внешним видом: «Выглядите на 35 от силы. Я не льщу;)», «Смело минусуйте 20))) 🌹идеально!», «Думала 40🙈 отлично на свои годы сохранилась🍒», «Молодая и красивая🔥🔥🔥И талант❤️», «Не верю!)))))) забудьте эту цифру-Вы как девочка выглядите-молодо, свежо и ярко!!!!», «Дааа....правильно подняли пенсионный возраст)))) выглядите на 35!!! Красавица!!!», «Жанночка, вы супер! Было бы здорово, если бы все люди так выглядели в 55».

Стоит отметить, что Жанна Эппле не скрывает того, что прибегает к услугам косметологов, чтобы продлить молодость. «Поделюсь секретом: чтобы вернуть мне овал как в молодости мы с косметологом изучили мои фотографии лет так ... назад))) И принялись за восстановление овала молодости. Вся процедура заняла минут 30-40, все выполнено с помощью гиалуроновых филлеров. Не больно, синяков не было, а вот радость от результата не измерить», — писала актриса в минувшем году.

Напомним, наибольшую известность Жанне Эппле принесли роли в сериалах «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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