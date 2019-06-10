Возрастная модель рассказала, что нужно делать, чтобы и в 60 лет выглядеть потрясающе

Много смеяться

Модель и стилист считает, что нет на свете лучше лекарства от болезней и старости, чем смех. В жизни очень много стресса, игнорировать который порой попросту невозможно, поэтому многие люди уходят от проблем с помощью алкоголя или принятием различных веществ, что хоть и помогает мгновенно, но губительно. Нанести непоправимый вред здоровью и получить секундное удовольствие ничего не стоит, но вот для долгосрочной перспективы и ощущения счастья Брэди все же советует смеяться и легче относиться к жизни. Кроме того, смех стимулирует мышцы лица, ускоряет кровообращение и помогает коже дольше оставаться в тонусе.

Тренироваться и медитировать

Даже недолгие занятия аэробикой или ежедневная медитация помогут чувствовать себя лучше и сильнее не только в физическом смысле, но и духовном.

«Упражнения заставляют эндорфины двигаться, и если тренироваться регулярно, то мышечная память вашего тела останется, когда вы станете старше», — заявляет Брэди. Также она отмечает, что медитация может помочь не только расслабиться, но и разобраться в себе.

Не забывать ежедневно наносить солнцезащитный крем

Все помнят этих красивых девушек с обложек, которые покоряют сердца поклонников и читателей по всему миру не только шикарным телосложением и красивым лицом, но еще и идеальным загаром? Несмотря на то, что многие люди придерживаются мнения об аристократичности белой кожи, нетронутой солнцем, чаще всего многие предпочитают нежиться под солнцем по несколько часов кряду. Однако загар не будет стоить ни единого затраченного усилия, если не использовать солнцезащитный крем — без него можно нанести коже огромный ущерб, который проявится с возрастом.

Стимулировать мозг

Ключевым моментом в том, чтобы выглядеть свежо и здорово, остается постоянная работа мозга: никакие косметологи не помогут, если не поддерживать остроту ума.

«Когда-то, чтение отлично помогало, но я понимаю, что сейчас такое времяпрепровождение становится все менее актуальным. Но теперь есть отличные онлайн-игры, настольные игры или кроссворды», — подсказывает Мэл. Чтобы мозг к 50 годам не превратился кашу, постоянно развивайте его и тренируйте.

Не забывать о сексуальной жизни

Брэди считает, что из всего надо получать максимум пользы для своего организма: она напоминает, что эндорфины способны уменьшить симптомы тревоги, и, пусть и не станут лекарством от депрессии, но безусловно помогут лучше спать и находиться дольше в хорошем расположении духа.