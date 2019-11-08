«Случайные прохожие называли меня монстром»: из-за неудачной процедуры губы женщины раздулись в 3 раза
31-летняя женщина поделилась своей историей с британским онлайн-порталом The Sun. По ее словам, она планировала ввести в губы всего 1 миллилитр препарата, однако и этого небольшого количества хватило, чтобы ее губы «расплылись» и стали похожи «на гигантские пельмени». За неудачно оказанную услугу Стейси пришлось заплатить 120£ (около 10 000 рублей по текущему курсу).
Фото: facebook
«Мои губы стали в три раза больше, чем должны были быть, и создалось впечатление, что они из пластика. От природы у нас на губах есть тонкие полоски, но они стерлись из-за вздутия. В некоторые области закачали слишком много филлера. Казалось, что они вот-вот взорвутся. Люди на улице говорили, что я выгляжу, как монстр», — описала то, что с ней произошло, пострадавшая.
Стейси признается, что до этого уже 5 раз увеличивала губы в другой клинике и у нее не было никаких проблем. Однако в новом салоне ей показалось, что наполнитель более густой, чем она привыкла, и даже сразу после процедуры женщину не покидало ощущение, что правая сторона губы выглядит больше, чем левая. Однако специалисты уверили ее, что филлер распределится по губам и все пройдет. Но этого не произошло.
Естественно, что после неудачно оказанной услуги Стейси обратилась в салон, в котором ей проводили процедуру, чтобы специалисты исправили то, что натворили, и вернули ей деньги. Однако менеджер отказала и заявила, что в течение двух недель будет думать, заслуживает ли пострадавшая компенсации. После такого заявления Крэйг ничего не оставалось, кроме как отправиться к знакомому косметологу, которая помогла ей, не взяв за это ни копейки. Чтобы никто не оказался в подобной ситуации, обратившись в тот же салон, женщина разместила негативный отзыв на facebook, однако администраторы страницы клиники его очень быстро удалили, обозвав ее «обманщицей». Журналисты связались с представителями клиники, чтобы получить комментарии относительно данной ситуации, но ответа не получили.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!