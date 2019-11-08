«Случайные прохожие называли меня монстром»: из-за неудачной процедуры губы женщины раздулись в 3 раза

«Мои губы стали в три раза больше, чем должны были быть, и создалось впечатление, что они из пластика. От природы у нас на губах есть тонкие полоски, но они стерлись из-за вздутия. В некоторые области закачали слишком много филлера. Казалось, что они вот-вот взорвутся. Люди на улице говорили, что я выгляжу, как монстр», — описала то, что с ней произошло, пострадавшая.

Стейси признается, что до этого уже 5 раз увеличивала губы в другой клинике и у нее не было никаких проблем. Однако в новом салоне ей показалось, что наполнитель более густой, чем она привыкла, и даже сразу после процедуры женщину не покидало ощущение, что правая сторона губы выглядит больше, чем левая. Однако специалисты уверили ее, что филлер распределится по губам и все пройдет. Но этого не произошло.