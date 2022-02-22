Словно мальчик: Юлия Паршута удивила кардинальной сменой прически

Напомним, что на снимках у певицы везде разная прическа и цвет волос. Паршута никак не может определиться с образом и часто спрашивает совета у своих фанатов. «Длинная челка, короткая стрижка, челка-тайм, блонд, смоль, неожиданный оттенок. Чего только не было», – отметила она в одном из своих постов в Instagram. Короткая стрижка, кстати, заслужила множество комплиментов от подписчиков.