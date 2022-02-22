Словно мальчик: Юлия Паршута удивила кардинальной сменой прически
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @parshoota
Многие привыкли видеть Паршуту с роскошными локонами платинового оттенка. Однако в последнее время певица все чаще экспериментирует с образами и предпочитает милым кудрям и нарочитой женственности дерзкие косички с кольцами. С наступлением весны многим хочется перемен. Юлия не стала исключением.
Знаменитость опубликовала в своем блоге фото в новом, очень необычном и дерзком образе. На кадре девушка предстала с короткой стрижкой и традиционным легким мейком а-ля «макияж без макияжа». Юлия игриво закусила губу и подписала под фото «comme des garçons» (с фр. «словно мальчик»).
Напомним, что на снимках у певицы везде разная прическа и цвет волос. Паршута никак не может определиться с образом и часто спрашивает совета у своих фанатов. «Длинная челка, короткая стрижка, челка-тайм, блонд, смоль, неожиданный оттенок. Чего только не было», – отметила она в одном из своих постов в Instagram. Короткая стрижка, кстати, заслужила множество комплиментов от подписчиков.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru