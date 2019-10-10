passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Слишком много пудры и не только: каких ошибок при нанесении макияжа стоит избегать, чтобы не выглядеть старше

Многие из нас полагаются на косметику как на чудодейственное средство, которое поможет выглядеть моложе. Однако ни один продукт не сотрет с вашего лица несколько лет, если вы используете его неправильно. Эксперт по коже, визажист Пол Банвелл рассказал, каких ошибок в уходе и макияже стоит избегать, чтобы не выглядеть старше своих лет.

Бьюти-эксперт объяснил британскому онлайн-порталу The Sun, что с возрастом наша кожа естественным образом становится более сухой, потому перед нанесением макияжа (и не только) ее необходимо увлажнять. Причем в уходе стоит отдать предпочтение высокоинтенсивным увлажняющим кремам и сывороткам и время от времени курсом принимать жидкий коллаген, чтобы поддерживать здоровье и молодость кожи.

Но перед нанесением увлажняющего средства и тем более макияжа убедитесь в том, что вы очистили ее от загрязнений, излишков сала, выработавшегося за ночь. Этим шагом часто пренебрегают, но именно он может стать причиной тусклого цвета лица, закупорки пор и преждевременного старения.

Злоупотребление макияжем – одна из самых распространенных ошибок. И не только потому, что сейчас в моде естественность, но и потому, что слишком плотный слой грима превращает лицо в маску и автоматом добавляет вам несколько лет.

Кроме того, специалист подчеркивает, что слишком частое использование продуктов на масляной основе, в первую очередь тональных средств, может привести к закупориванию пор и появлению высыпаний, а спиртосодержащие и чересчур ароматизированные продукты могут вызвать преждевременное появление морщин. Совет Пола: «Старайтесь использовать продукты без масел в составе и отдавайте предпочтение увлажняющим тональным основам, ВВ- и СС-кремам».

Злоупотребление пудрой также одна из очень распространенных ошибок, у которой есть логичное объяснение: считается, что пудра избавляет от излишнего жирного блеска и закрепляет макияж. Но ее порошковая основа может стать одним из худших врагов вашей молодости. Пол рекомендует: «Избегайте пудры, так как она имеет тенденцию забиваться в морщины, подчеркивая их. Кроме того, она и сама может стать причиной образования новых заломов из-за того, что пересушивает кожу. Все несовершенства кожи, такие как шелушения, она также выявит, а не скроет».

Также эксперт рекомендует не перебарщивать с консилером, так как он, если слишком увлечься и наложить его толстым слоем, может не только скрыть недостатки и темные круги под глазами, еще и подчеркнет любые, даже мелкие заломы и морщины, потому Пол рекомендует наносить средство лишь на внутреннюю часть пространства под глазами. Причем перед нанесением маскирующего средства необходимо использовать крем для контура глаз, который увлажнит и подготовит кожу к макияжу.

И последний совет бьюти-эксперта – не забывайте смывать макияж на ночь: «Сон с косметикой приводит к разрушению здорового коллагена, что станет причиной преждевременного старения кожи».

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!