Слишком много пудры и не только: каких ошибок при нанесении макияжа стоит избегать, чтобы не выглядеть старше
Бьюти-эксперт объяснил британскому онлайн-порталу The Sun, что с возрастом наша кожа естественным образом становится более сухой, потому перед нанесением макияжа (и не только) ее необходимо увлажнять. Причем в уходе стоит отдать предпочтение высокоинтенсивным увлажняющим кремам и сывороткам и время от времени курсом принимать жидкий коллаген, чтобы поддерживать здоровье и молодость кожи.
Но перед нанесением увлажняющего средства и тем более макияжа убедитесь в том, что вы очистили ее от загрязнений, излишков сала, выработавшегося за ночь. Этим шагом часто пренебрегают, но именно он может стать причиной тусклого цвета лица, закупорки пор и преждевременного старения.
Злоупотребление макияжем – одна из самых распространенных ошибок. И не только потому, что сейчас в моде естественность, но и потому, что слишком плотный слой грима превращает лицо в маску и автоматом добавляет вам несколько лет.
Кроме того, специалист подчеркивает, что слишком частое использование продуктов на масляной основе, в первую очередь тональных средств, может привести к закупориванию пор и появлению высыпаний, а спиртосодержащие и чересчур ароматизированные продукты могут вызвать преждевременное появление морщин. Совет Пола: «Старайтесь использовать продукты без масел в составе и отдавайте предпочтение увлажняющим тональным основам, ВВ- и СС-кремам».
Злоупотребление пудрой также одна из очень распространенных ошибок, у которой есть логичное объяснение: считается, что пудра избавляет от излишнего жирного блеска и закрепляет макияж. Но ее порошковая основа может стать одним из худших врагов вашей молодости. Пол рекомендует: «Избегайте пудры, так как она имеет тенденцию забиваться в морщины, подчеркивая их. Кроме того, она и сама может стать причиной образования новых заломов из-за того, что пересушивает кожу. Все несовершенства кожи, такие как шелушения, она также выявит, а не скроет».
Также эксперт рекомендует не перебарщивать с консилером, так как он, если слишком увлечься и наложить его толстым слоем, может не только скрыть недостатки и темные круги под глазами, еще и подчеркнет любые, даже мелкие заломы и морщины, потому Пол рекомендует наносить средство лишь на внутреннюю часть пространства под глазами. Причем перед нанесением маскирующего средства необходимо использовать крем для контура глаз, который увлажнит и подготовит кожу к макияжу.
И последний совет бьюти-эксперта – не забывайте смывать макияж на ночь: «Сон с косметикой приводит к разрушению здорового коллагена, что станет причиной преждевременного старения кожи».
Фото: vostock-photo
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