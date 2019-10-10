Слишком много пудры и не только: каких ошибок при нанесении макияжа стоит избегать, чтобы не выглядеть старше

Кроме того, специалист подчеркивает, что слишком частое использование продуктов на масляной основе, в первую очередь тональных средств, может привести к закупориванию пор и появлению высыпаний, а спиртосодержащие и чересчур ароматизированные продукты могут вызвать преждевременное появление морщин. Совет Пола: «Старайтесь использовать продукты без масел в составе и отдавайте предпочтение увлажняющим тональным основам, ВВ- и СС-кремам».

Злоупотребление пудрой также одна из очень распространенных ошибок, у которой есть логичное объяснение: считается, что пудра избавляет от излишнего жирного блеска и закрепляет макияж. Но ее порошковая основа может стать одним из худших врагов вашей молодости. Пол рекомендует: «Избегайте пудры, так как она имеет тенденцию забиваться в морщины, подчеркивая их. Кроме того, она и сама может стать причиной образования новых заломов из-за того, что пересушивает кожу. Все несовершенства кожи, такие как шелушения, она также выявит, а не скроет».

Также эксперт рекомендует не перебарщивать с консилером, так как он, если слишком увлечься и наложить его толстым слоем, может не только скрыть недостатки и темные круги под глазами, еще и подчеркнет любые, даже мелкие заломы и морщины, потому Пол рекомендует наносить средство лишь на внутреннюю часть пространства под глазами. Причем перед нанесением маскирующего средства необходимо использовать крем для контура глаз, который увлажнит и подготовит кожу к макияжу.

И последний совет бьюти-эксперта – не забывайте смывать макияж на ночь: «Сон с косметикой приводит к разрушению здорового коллагена, что станет причиной преждевременного старения кожи».

Фото: vostock-photo

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