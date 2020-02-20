Сальма Хайек, прошлой осенью отпраздновавшая свое 53-летие, активно ведет свой профиль в социальной сети Instagram, где делится со своими подписчиками интересными снимками с фотосессий, красных ковровых дорожек и просто красивыми фотографиями, на которых запечатлены важные для нее моменты. Обычно поклонники поют дифирамбы своей любимице, однако последний кадр стал предметом обсуждений. Звезда опубликовала быстрое селфи из отпуска, на котором она предстала перед пользователями соцсети с развевающимися волосами и без грамма макияжа и ретуши. И один из подписчиков под ником @atjfan посчитал своим долгом заявить, что актриса слишком увлеклась уколами красоты: «Сальма, слишком много ботокса! Не надо так», – написал он под фото. Однако Хайек не стала отмалчиваться и отреагировала на критику практически мгновенно: «У меня нет ботокса, но спасибо за совет. Как раз думала, что, возможно, время уже пришло прибегнуть к нему», – иронично отметила знаменитость. Поклонники Сальмы также не остались в стороне, встав на защиту звезды. «Звезда!», «Богиня!», «Вы каждый день не устаете удивлять нас тем, как молодо вы выглядите», «Всегда молодая Сальма», «Ничто не сравнится с вашей природной красотой и грацией», «Вы очень красивая женщина», «Ботокс вам ни к чему, вы и так само совершенство», – отметили они.Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!