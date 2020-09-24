«Слишком красив»: парень пожаловался на сломанную дверь в телешоу и стал интернет-сенсацией

Видеозапись телешоу с участием молодого мужчины набрала за сутки более 50 миллионов просмотров в китайском аналоге Twitter – Weibo. Один из комментаторов написал: «Как только я увидел его лицо, мне стало плевать, о чем эта новость», другой добавил: «Я думаю, что это определенно вина квартиры и администрации, без возражений, но не могу не отметить, как чертовски хорош этот парнишка», третья пользовательница спросила: «Мистер Чжан, вам нужна девушка?». Еще одна дама написала: «Он слишком прекрасен, чтобы соврать! Отдайте ему деньги!»

Чжан, который работает стримером в онлайн-магазине розничной торговли, признался, что ошеломлен столь пристальным вниманием сограждан к его внешности. Он заявил журналистам: «Я считаю, это слишком. Я просто хотел защитить свои права и не думал, что внезапно стану бьюти-иконой». В свою очередь, управление жилым помещением, где проживает китаец, сначала отрицало свою ответственность за сломанную дверь, но в конце концов согласилась возместить ущерб – произошло это благодаря тому, что видео с участием Чжана стало вирусным.

Фото: weibo

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